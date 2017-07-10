وزير ألماني: منفذو عنف هامبورج مثل النازيين الجدد والإرهابيين الإسلاميين

برلين (د ب أ)

أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن الأشخاص الذين قاموا بأعمال العنف التي شهدتها قمة مجموعة العشرين "جي20" بمدينة هامبورج الألمانية يومي الجمعة والسبت الماضيين لم يكن لديهم أي دافع سياسي وأشار إلى أنهم يضاهون النازيين الجدد والإرهابين الإسلاميين.

وقال دي ميزير اليوم الاثنين بالعاصمة برلين: "لم يكنوا متظاهرين. كانوا فوضويين مجرمين"، لافتا إلى أنهم هاجموا أشخاصا وممتلكات وسلبوها أيضا وأشعلوا بحرائق متعمدة.

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "لا يمكن لفوضويين من ألمانيا وأوروبا على الإطلاق استغلال شعارات سياسية لصالحهم".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص هم ناشطون ومناهضون لمجموعة العشرين مثلما تم وصفهم دائما من جانب المعسكر السياسي اليساري.

وقال دي ميزير: "إنهم متطرفون يقومون بأعمال عنف ويستحقون التحقير، تماما مثل النازيين الجدد والإرهابيين الإسلاميين".

وأشار إلى أنه يتوقع حاليا أن يصدر القضاء أحكاما صارمة بالنسبة لمن تم اعتقالهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف شديدة خلال القمة.

وأكد الوزير الاتحادي إنه سيتم الاستمرار في إقامة مثل هذه القمم في مدن كبرى، وقال: "أي شيء آخر سيكون بمثابة استسلام من جانب سيادة القانون".