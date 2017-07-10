الصحة: توزيع 459 ألف مرشح غسيل كلوي على مستشفيات الوزارة خلال يونيو

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع 459 ألف و640 مرشح غسيل كلوى على جميع مستشفيات وقطاعات وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي ضمن مناقصة "برلين" للشراء المجمع.

وأكدت الدكتور ماجدة الطنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وجود 32 ألف و552 مرشحا كمخزون احتياطي بمخازن التموين الطبي بالوزارة ، لافتة إلى أنه في حالة الاحتياج سيتم توزيعهم على جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، وطبقا لاحتياج كل مديرية.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي،في بيان اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 300 ألف و588 مرشحا لقطاع الطب العلاجي، و67 ألف مرشحا للتأمين الصحي، و4 آلاف مرشحا لمؤسسة العلاجية بالقاهرة، و4آلاف مرشحا لمؤسسة العلاجية بالإسكندرية، و29 ألف و500 مرشح للأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالاضافة إلى 22 الف مرشح تم تخصيصهم لصالح المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه تم توزيع مخصصات الطب العلاجي على جميع محافظات الجمهورية كالتالي 10 الاف و500 مرشح للقاهرة، و9الاف و588 مرشح للقليوبية، والف و355 مرشح للغربية، و30 الف و500 مرشح للدقهلية، و8الاف و500 مرشح لدمياط، و14 الف و500 مرشح لكفر الشيخ، و9الاف مرشح للاسكندرية، والفين مرشح لمطروح، و24 الف و500 مرشح للبحيرة، و18 الف مرشح للمنوفية، و27 الف و500 للشرقية، و8الاف و500 مرشح للاسماعيلية، و4الاف مرشح لبورسعيد، و3الاف و500 مرشح للسويس، و12الف مرشح للجيزة، و15 الف مرشح للفيوم، و11الف و500 مرشح لبني سويف، و17 الف مرشح للمنيا، و12 الف و500 مرشح لاسيوط، و14 الف و500 مرشح لسوهاج، و11 الف لقنا، 7الاف للاقصر، و7الاف و500 لاسوان، و2500 لشمال سيناء و1750 لجنوب سيناء والفين و500 مرشح للبحر الاحمر، بالاضافة الى 1750 مرشح لمحافظة الوادي الجديد.​