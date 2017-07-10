نجم مانشستر يونايتد على رادار روما

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ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن نادي روما يسعى للتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن روما أجرى اتصالات مع مانشستر يونايتد للاستفسار عن إمكانية التخلي عن مارسيال صاحب الـ21 عامًا هذا الصيف، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لعدم قدرت الجيلاروسي على تحمل التكاليف الضخمة لشراء الدولي الفرنسي بشكل نهائي، كما أن اليونايتد سيرفض بيع اللاعب بشكل نهائي.

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الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع مارسيال في عام 2015 قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، لمدة 4 مواسم مع خيار التمديد لموسم آخر، مقابل 36 مليون جنيه إسترليني تصل إلى 58 مليون إسترليني مع المكافآت والحوافز.