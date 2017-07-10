«كلاكيت تاني مرة» مورينيو يتفوق على كونتي في الميركاتو

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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تفوق على الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، بما يتعلق بصفقة التوقيع مع تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن نادي موناكو يشعر بالإحباط بسبب بطء المفاوضات من جانب تشيلسي، وبالتالي يرغب في بيع لاعب خط الوسط في أقرب وقت، وأكدت في الوقت ذاته أن مانشستر يونايتد غير قادر على التوقيع مع الصربي نيمانيا ماتيتش من صفوف البلوز، ولهذا قرر التحرك والتعاقد مع باكايوكو صاحب الـ22 عامًا.

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الجدير بالذكر أن هذه ضربة جديدة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هذا الصيف، بعد تفوق جوزيه مورينيو على كونتي بانتقال روميلو لوكاكو لمانشستر يونايتد.