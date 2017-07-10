صفقة تبادلية محتملة بين الريال وباريس سان جيرمان

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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى إلى إدخال الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب المرينجي، في صفقة تبادلية محتملة، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت ديلي ستار، أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، يرغب في الحصول على خدمات رودريجيز، لذلك يحاول ريال مدريد استغلال الموقف، للتعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس في صفقة تبادلية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان، أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد ماركينيوس حتى 2022، ليقطع الطريق على الأندية التي ترغب في التعاقد معه، وأبرزها برشلونة.

الجدير بالذكر أن ماركينيوس صاحب الـ23 عامًا، انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم يوليو 2013 قادمًا من صفوف روما الإيطالي مقابل 31.4 مليون يورو.