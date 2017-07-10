أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حبس شخصين اختطفا طالبًا وصوراه عاريًا بالقناطر الخيرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس شخصين اختطفا طالبًا وصوراه عاريًا بالقناطر الخيرية

02:50 م الإثنين 10 يوليو 2017

حبس شخصين اختطفا طالبًا وصوراه عاريًا بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قررت نيابة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطلين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لقيامهما بتصوير طالب عاريًا وإجباره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة، لمعاكسته إحدى الفتيات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.

كان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أشرف صلاح الدين مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من "أحمد ا"، 18 عامًا، طالب، باستدراج كل من: "أحمد س"، و"محمود ر"، و"أحمد م"، و"عمر خ"، المجني عليه لمنزل الأول وإجباره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة وتصويره عاريًا، لمعاكسته إحدى الفتيات من أقارب الأول.

وضبط المقدم طارق عادل رئيس مباحث المركز، المتهمين الثالث والرابع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأثناء تحرير المحضر، حضر لديوان المركز والد المتهم الأول "سعيد م"، 58 عامًا "فني"، وقدم 4 إيصالات أمانة بتوقيع المبلّغ، وأضاف أن نجله قدم له تلك الإيصالات وغادر المنزل.

تحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط باقي المتهمين، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط شخص يحول أموال المصريين بالخارج لذويهم مقابل "عمولة"

    أخبار

  • القبض على تاجر هارب من تنفيذ 71 حكماً و86 سنة سجن

    أخبار

  • تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا بتهمة الإتجار في السلاح الناري بالمعادي

    أخبار

  • الطفل المتهم بقتل والده في المطرية: كان يتعمد تشويه سمعة والدتي

    أخبار

إعلان

08a4169ec2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية