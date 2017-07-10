حبس شخصين اختطفا طالبًا وصوراه عاريًا بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قررت نيابة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطلين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لقيامهما بتصوير طالب عاريًا وإجباره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة، لمعاكسته إحدى الفتيات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.

كان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أشرف صلاح الدين مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من "أحمد ا"، 18 عامًا، طالب، باستدراج كل من: "أحمد س"، و"محمود ر"، و"أحمد م"، و"عمر خ"، المجني عليه لمنزل الأول وإجباره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة وتصويره عاريًا، لمعاكسته إحدى الفتيات من أقارب الأول.

وضبط المقدم طارق عادل رئيس مباحث المركز، المتهمين الثالث والرابع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأثناء تحرير المحضر، حضر لديوان المركز والد المتهم الأول "سعيد م"، 58 عامًا "فني"، وقدم 4 إيصالات أمانة بتوقيع المبلّغ، وأضاف أن نجله قدم له تلك الإيصالات وغادر المنزل.

تحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط باقي المتهمين، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.