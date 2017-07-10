حكاية أسرة طعنت ربها.. حبس أخ وأخته ووالدتهما بتهمة قتل الأب بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

قررت النيابة العامة بمركز بني مزار بشمال المنيا، اليوم الإثنين، حبس أخ وأخته ووالدتهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لرب الأسرة.

كانت محافظة المنيا، شهدت جريمة أسرية بشعة بعد قتل ابن وابنة وأمهما رب أسرة، في العقد الستين من عمره، في مشاجرة معه لعدم قدرته على الإنفاق على أسرته، ودفنوه في حفرة بمنزلهما في إحدى قرى مركز بني مزار شمالي المنيا.

وقال المتهمون في اعترافاتهم للنيابة، إنهم قرروا التخلص من القتيل عقب ظهر الجمعة الماضيه، بعدما تمكنوا من إحكام وثاق المجني عليه، وانهال الابن عليه بعدة طعنات بالصدر والبطن، باستخدام سكين كان بحوزته، وأعده مسبقًا لهذا الغرض حتى فارق والده الحياه متاثرًا بجراحه. وأضاف المتهمون أنهم حفروا قبرًا للجثة داخل المنزل ودفنوها فيه،

بإرشاد المتهم الأول "الابن"، ضبطت الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين" ذات نصل حديدي حاد.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود بلاغ من "علي.ش"، 55 عامًا فلاح، مقيم بعزبة تابعة لقرية البهنسا، بانبعاث روائح كريهة من منزل شقيقه "ربيع.ش" 51 سنه فلاح، ووجود آثار دماء داخل المنزل، وقرر تغيبه منذ يوم 7 من الشهر الجاري.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الأم وابنها وابنتها اتفقوا فيما بينهم على التخلص من الأب، لأنه "دائم الشجار معهم والتعدي عليهم بالسب والضرب، وغير قادر على الإنفاق عليهم". وبتقنين الإجراءات ضبط المتهمون، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وتوصلت التحريات لإثنين من شهود الواقعة هما: "ر.ر"، 40 سنة فلاح، "ز.م" 23 سنة فلاح، مقيمان بذات الناحية وجيران المجني عليه، حيث قررا أنهما شاهدا المتهم الأول أثناء ردمه الحفرة عقب التخلص من دفن الجثة.