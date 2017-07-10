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بدء امتحانات الدور الثاني لـ"الابتدائية" و"الإعدادية" في الأقصر.. غدًا

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مصراوي Masrawy

بدء امتحانات الدور الثاني لـ"الابتدائية" و"الإعدادية" في الأقصر.. غدًا

02:16 م الإثنين 10 يوليو 2017

الأقصر- محمد محروس:

يبدأ 7957 طالبًا امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية عام ومهني بمحافظة الأقصر، غدًا الثلاثاء، على أن تنتهي يوم الإثنين المقبل 17 يوليو الجاري.

وقال طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن 3962 تلميذ وتلميذة بينهم 127 تعليم مجتمعي و28 منازل يؤدون الامتحان في مرحلة التعليم الابتدائي، كما يؤدي 3995 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية العام و1575 طالب وطالبة بالتعليم المهني امتحاناتهم، وذلك في سبع إدارات تعليمية بالمحافظة.

وأصدر وكيل الوزارة تعليمات بضرورة متابعة مديري العموم والموجهين الأوائل لأعمال الامتحانات بكافة الإدارات، ومراعاة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات مع ضرورة الالتزام داخل اللجان.

وتابع بخيت العاملين بالكنترولات وأكد لهم ضرورة أداء أعمال التصحيح ورصد الدرجات باستمرار، وتحري الدقة والالتزام بتعليمات وقرارات الوزارة المنظمة لأعمال الامتحانات.

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