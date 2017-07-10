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"الداخلية": مقتل 6 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

"الداخلية": مقتل 6 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

02:15 م الإثنين 10 يوليو 2017

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كتب- علاء عمران: 

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة استباقية جديدة للبؤر الإرهابية والإجرامية التي يضطلع كوادرها بتنفيذ العنف بالبلاد سعياً وراء إثبات تواجدهم على الساحة ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، حيث لقي 6 من العناصر الإرهابية مقتلهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الإثنين، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط وكراً تنظيمياً لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي.

وأضافت الداخلية أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذي يختبئ فيه هؤلاء العناصر، وقامت القوات بمداهمته (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) لضبطهم إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين به 6 عناصر إرهابية، وجاري العمل على تحديدهم، وعثر بحوزتهم 5 أسلحة آلية، وقنبلة دفاعية، 83 طلقة آلي، وملابس عسكرية، مطبوعات تثقيفية تحوي مفاهيم وشعارات التنظيم، وسائل إعاشة.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها على المضي قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية فى ظل محاولات النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.

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