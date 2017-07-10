بالصور- قرار محافظ المنوفية "حبر على ورق".. بركة السبع دون مجمع مصالح منذ عام

المنوفية - مروة فاضل:

سادت حالة من الاستياء بين أهالي في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لعدم تحويل قرار الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بإنشاء مجمع مصالح يخدم المدينة إلى واقع ملموس رغم مرور عام على توقيعه.

كان محافظ المنوفية قد أصدر قرارًا في 31 يوليو، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 250 مترًا في مكان مميز بالمدينة، كمجمع مصالح حكومية، على أن يُخصص طابقان لهيئة البريد، وتتحمل الهيئة مصروفات وضع أساسات لـ6 أدوار.

وتقدم مجموعة من أعضاء حملة "بركة السبع"، بطلب للمحافظ، لإنشاء مجمع مصالح حكومية، وحصلوا على الموافقات، وأبدوا استياءهم من تقاعس مجلس مدينة بركة السبع عن تخصيص الأرض، رغم حاجة المدينة لمجمع مصالح حكومية شامل.

وقال الدكتور ياسر الجندي، رئيس مدينة بركة السبع، إنهم تقدموا بمذكرة لمحافظ المنوفية، لتغيير المكان المخصص لمجمع المصالح وهيئة البريد، واستبداله بآخر، مشيرًا إلى اقتراح 10 أماكن أخرى في مواقع متميز بالمدينة.

وأوضح "الجندي" أن الارض التي جرى الموافقة عليها، لإنشاء مجمع المصالح وهيئة البريد، تقع في مكان متميز بالمدينة، وتقدر قيمتها بـ40 مليون جنيه، ويمكن استغلالها استثماريًا لجلب موارد للدولة، لافتا إلى أنه "من الخسارة تخصيصها كمجمع مصالح حكومية".