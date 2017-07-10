أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- قرار محافظ المنوفية "حبر على ورق".. بركة السبع دون مجمع مصالح منذ عام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- قرار محافظ المنوفية "حبر على ورق".. بركة السبع دون مجمع مصالح منذ عام

02:02 م الإثنين 10 يوليو 2017

الأهالي يطالبون بإنشاء مجمع مصالح يخدم المدينة

المنوفية - مروة فاضل:

سادت حالة من الاستياء بين أهالي في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لعدم تحويل قرار الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بإنشاء مجمع مصالح يخدم المدينة إلى واقع ملموس رغم مرور عام على توقيعه.

كان محافظ المنوفية قد أصدر قرارًا في 31 يوليو، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 250 مترًا في مكان مميز بالمدينة، كمجمع مصالح حكومية، على أن يُخصص طابقان لهيئة البريد، وتتحمل الهيئة مصروفات وضع أساسات لـ6 أدوار.

وتقدم مجموعة من أعضاء حملة "بركة السبع"، بطلب للمحافظ، لإنشاء مجمع مصالح حكومية، وحصلوا على الموافقات، وأبدوا استياءهم من تقاعس مجلس مدينة بركة السبع عن تخصيص الأرض، رغم حاجة المدينة لمجمع مصالح حكومية شامل.

وقال الدكتور ياسر الجندي، رئيس مدينة بركة السبع، إنهم تقدموا بمذكرة لمحافظ المنوفية، لتغيير المكان المخصص لمجمع المصالح وهيئة البريد، واستبداله بآخر، مشيرًا إلى اقتراح 10 أماكن أخرى في مواقع متميز بالمدينة.

وأوضح "الجندي" أن الارض التي جرى الموافقة عليها، لإنشاء مجمع المصالح وهيئة البريد، تقع في مكان متميز بالمدينة، وتقدر قيمتها بـ40 مليون جنيه، ويمكن استغلالها استثماريًا لجلب موارد للدولة، لافتا إلى أنه "من الخسارة تخصيصها كمجمع مصالح حكومية".

1 (1)1 (2)1 (3)

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دون علم محافظ المنوفية.. تعيين رئيس جديد لمدينة بركة السبع

    دون علم محافظ المنوفية.. تعيين رئيس جديد لمدينة بركة السبع

    أخبار
  • بالصور.. محافظ المنوفية: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين

    بالصور.. محافظ المنوفية: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين

    أخبار
  • بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الآثار للمنوفية

    بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الآثار للمنوفية

    أخبار

  • "عناني" يوافق على تحويل حديقة "الخالدين" بالمنوفية لمتحف أثري

    أخبار

إعلان

2789c2d562.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية