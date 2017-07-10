«كليوباترا 2017».. مصر وفرنسا تنفذان تدريبات بحرية مشتركة

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قال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، إنه تأكيدًا لعلاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجي والعسكري بين مصر وفرنسا، تنفذ وحدات من القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين أنشطة وفعاليات التدريب البحري المشترك "كليوباترا - 2017"، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية، في نطاق البحرين المتوسط والأحمر.

يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية منها حاملتي المروحيات من طراز "ميسترال" المصرية والفرنسية، وعددًا من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز "إف 16" المصرية.

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يشمل التدريب قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مشتركة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتمارين المواصلات الإشارية واستقبال وإقلاع طائرات الهليكوبتر من أسطح الوحدات، وكذا التدريب على تأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، بجانب أعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات على الساحل باستخدام وسائط الإبرار الخاصة بالميسترال.

يأتى التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، حيث تربطهما أواصر عميقة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات، ويهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المنفذة وتأكيد قدرتها على إدارة مهام مشتركة بالتعاون مع القوات الصديقة وفقا لأحدث النظم وأساليب القتال البحري الحديثة، بما يعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي المهام تحت مختلف الظروف.