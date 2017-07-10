بأوامر سيادية.. السياحة تغلق مكاتبها بالخارج وتنقلها إلى السفارات

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تلقت هيئة تنشيط السياحة، خطابًا من وزارة الخارجية، طالبت فيه الأخيرة بخفض التمثيل الخارجي للهيئة للمرة الثانية في عام واحد، مبدية استعداد السفارات المصرية لضم المكاتب السياحية ضمن مقراتها، وذلك في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي.

وصرح هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، بأنه تم إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب أعينها تحقيق التغطية المثلى للأسواق الخارجية المستهدفة، وعددها أكثر من 80 سوقًا، والعمل بأعلى كفاءة ممكنة في تلك الأسواق، وذلك في ظل تقليل عدد المكاتب الخارجية، نتيجة لتجميد عدد منها، وكشف الدميري عن أنه من ضمن سياسات ترشيد الإنفاق ستقوم الهيئة بنقل أكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية، وذلك بعد دراسة الشروط التعاقدية للمكاتب الحالية والتأكد من تسوية الفترات الإيجارية المتبقية مع الملاك دون تحمل الهيئة أية غرامات.

وأشار الدميري إلى أن المنظومة الجديدة تهدف لخلق وتأهيل صف ثان وثالث من الكوادر الشابة بالهيئة لتولى مسئولية المتابعة والإشراف على تلك المكاتب سواء مركزيا من القاهرة أو من الخارج، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال فى العمل ليتسنى لها مواكبة الأساليب الدولية وتغطية أكبر عدد من الأسواق الواعدة بطريقة أكثر فاعلية.

وأوضح رئيس هيئة التنشيط أنه فى ضوء تلك العوامل وضعت الهيئة آلية جديدة تعتمد على إدارة العديد من الأسواق مركزيا، بهدف تعويض إغلاق تلك المكاتب وتخفيف الأعباء على المكاتب التى اتسع نطاق إشرافها في بعض الحالات، بشكل يفوق قدرتها على العمل سواء جغرافيا أو إداريا؛ هذا ويتم حاليا إعادة توزيع مناطق إشراف المكاتب لتحقيق مزيد من الفاعلية في أدائها.

وتابع: «انتهينا من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية، وذلك بناءً على أسس علمية ومعايير قابلة للقياس، كما تم اعتماد تلك المعايير من مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، حيث سيقوم القطاع بوضع الأهداف المرجوة في ضوء الخطة العامة وإستراتيجية الهيئة، وسيتم مراجعتها في منتصف العام ونهايته، للتأكد من المضي قدما لتحقيق الأهداف المرجوة، وضعًا في الاعتبار أن جميع المعايير قابلة للقياس حتى يتم التقييم بطريقة عادلة وبناءة».

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السياحة كانت تمتلك 18 مكتبًا خارجيا في عواصم العالم الرئيسية، أغلقت منها -حتى نهاية العام الماضي- مكاتب: «بولندا - السويد - تركيا- كندا - اليابان - سويسرا - إسبانيا - أبو ظبى، بلجيكا - أمريكا»، وتبقى لها 8 مكاتب فقط هي: «الهند - الصين - بريطانيا - إيطاليا - روسيا - ألمانيا - فرنسا - التشيك».

تنشيط السياحة أعلنت ارتفاع الحجوزات الأوروبية والعربية في الفترة الأخيرة، وخاصة من السوق الألماني، موضحة في بيان لها أن منظمي الرحلات الألمان عبروا عن سعادتهم بحجوزات صيف 2017، مشيرين إلى أن مصر واليونان تعتبران الفائزتين الرئيسيتين في هذه الحجوزات، وذلك وفقا لما نشره موقع FVW الألمانى والذى يعتبر من أبرز المواقع الالمانية المتخصصة فى الشأن السياحى.

وأكدوا ارتفاع معدلات الحجوزات إلى مصر هذا الصيف، خاصة فى ظل الأسعار التنافسية التى يمتاز بها المقصد المصرى وينافس بقوة من خلالها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إليه، مؤكدين استعادة السائحين الألمان الثقة في المقصد السياحى المصري.

وأوضح رئيس شركة توماس كوك الألمانية، أن صيف 2017 سيكون أفضل من العام الماضى، حيث إن الطلب السياحى هذا الصيف أقوى بكثير مما كان عليه، كما توقع رئيس شركة ألتورس ارتفاع الحجوزات الصيفية بنسبة 4.5٪ هذا الصيف بعد انخفاضها بشكل كبير في العام الماضي.

وأشار الموقع إلى اتفاق منظمي الرحلات السياحية على أن أبرز الوجهات السياحية الفائزة لهذا العام هي مصر واليونان وكرواتيا والبرتغال.