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«الشئون العربية بالبرلمان» تنعي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

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«الشئون العربية بالبرلمان» تنعي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية «الشئون العربية بالبرلمان» تنعي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

التحرير

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نعى النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وفاة السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجماعة الدول العربية.

وأكد النائب أن الراحل السفير أحمد بن حلي، كان وبحق ضمير الجامعة العربية، وساهم  في العمل الجاد من أجل تقوية الروابط والوشائج الأخوية العربية، وتوفير الإرادة العربية من أجل تجاوز ما تمر به، والزود عن الأمة العربية ضد ما يعتريها من محن.

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وأضاف الجمال: «لقد كان أحمد بن حلي رمزاً عروبياً تفتقده الأمة وهي في وقت تحتاج فيه إلى أبناءها المخلصين من أمثاله، ولكنها إرادة الله التي نؤمن بها، ونسأل الله وندعوه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».

 

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التحرير

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