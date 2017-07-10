تأجيل محاكمة قاضيين سابقين وآخرين بتهمة الاستيلاء على أموال جمعية المستشارين لـ 15 أغسطس

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة قاضيين سابقين، ومهندس، ومحام في اتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، بقيمة 15 مليون جنيه، لـجلسة 15 أغسطس، لاستكمال السداد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية السعيد محمود، وجابر المراغي.

ووجه قاضي التحقيق للمستشار السابق مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة، وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بقيمة 15 مليونا و120 ألف جنيه، في عام 2008.

وأشارت التحقيقات إلى أن "بركات" وافق على عرض البيع المقدم من المتهم "زياد عبد اللطيف"، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.