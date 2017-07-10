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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالأقصر

01:46 م الإثنين 10 يوليو 2017

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الأقصر - محمد محروس :

شنت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر محمد بدر، على ضرورة وضع آلية يتم من خلالها عدم تسلم أي طلب تقنين أوضاع من قبل مركز المعلومات إلا بعد مراجعته مع رئيس المركز أو المدينة التابع له طلب التقنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر، مع رؤساء المدن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، والمستشار العسكري للمحافظة، لوضع خطة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية واستعادة أراضي الدولة.

وطالب محافظ الأقصر، جهات الولاية بأهمية حصر قرارات إزالة التعديات التي جرى تنفيذها والتي لم تُنفذ حتى الآن، وبيان أسباب عدم التنفيذ، واعتماد قرارات الإزالة الصادرة لكافة الإشغالات والتعديات على الطرق السريعة.

كما وجه المحافظ، بمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بصفة دورية في نهاية كل حملة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المشاركة في حملات الإزالة.

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