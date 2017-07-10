"الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون تداول المعلومات وتأسيس شركة بحوث رأي

كتبت- هاجر حسني:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، قرارًا بشأن تشكيل عدد من اللجان وهي لجنة إعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات ولجنة معايير بحوث الرأي والمشاهدة، ولجنة لتأسيس شركة وطنية لبحوث الرأي والمشاهدة.

وقال بيان المجلس، إن ذلك يأتي في إطار بدء المجلس في تفعيل اختصاصاته ووضع أسس ومعايير لضبط المشهد الإعلامي.

وبحسب المجلس، فإن لجنة إعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات تضم أعضاء من داخل المجلس وهم: محمد لطفي عبد الباقي، هدى عبد المنعم زكريا (مقررة)، حاتم زكريا محمد محمود، صالح الصالحي، جمال شوقي شاروبيم، وأعضاء من خارج المجلس وهم: عماد المغازي، صابر عرب، وممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ممثل لمركز معلومات مجلس الوزراء، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع قانون حرية تداول المعلومات ودراسة تجارب الدول الأخرى والمشروعات الأخرى المقترحة.

أما لجنة تأسيس شركة وطنية لبحوث الرأي والمشاهدة، فتضم أعضاء من داخل المجلس وهم: عبد الفتاح الجبالي (وكيل أول المجلس)، محمد العمري (وكيل المجلس)، محمد لطفي عبد الباقي جودة، سوزان القليني، وأعضاء من خارج المجلس هم: دكتور حسين أمين ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتختص اللجنة بوضع تصور لإنشاء كيان وطني يعمل في مجال بحوث الرأي العام والمشاهدة من كل من أعضاء من داخل المجلس وهم: عبد الفتاح الجبالي، منى طعيمة الجرف، نادية مبروك، مجدي لاشين، سوزان القريني، وأعضاء من خارج المجلس وهم: ماجد عثمان، دكتور سامي عبد العزيز، المخرج محمد فاضل، والمركزي للتعبئة والإحصاء، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتختص اللجنة بوضع معايير لبحوث المشاهدة، وبحوث الرأي العام، وتصور لاستمارات البحث خاصة بعد إصدار المجلس قراره بوقف الاستطلاعات إلا بعد وضع المعايير الخاصة بالاستطلاعات.

وتضمنت القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الثلاثة حق اللجنة في الاستعانة ببعض الخبراء من خارجها، وسوف تنتهي اللجان من أعمالها خلال شهر.