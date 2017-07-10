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وزير المالية يتوقع انخفاض التضخم شهريًا بمعدل 1%

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وزير المالية يتوقع انخفاض التضخم شهريًا بمعدل 1% وزير المالية يتوقع انخفاض التضخم شهريًا بمعدل 1%

التحرير

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قال وزير المالية عمرو الجارحي اليوم ،الإثنين، إن بيانات التضخم الشهرية التى أُعلنت "إيجابية جدًا" وتنبئ باستقراره في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، استقرارمعـدل التضخم السنـوى عند 30.9% خلال شهـر يونيو 2017، وهو نفس معدل التضخم الذى سجله خلال مايو الماضى.

فيما ارتفع الرقـم القيـاسى العام لأسعار المستهلكين مسجلا 248.4 خلال شهر يونيو 2017 ، بارتفاع قـدره 0.8%، مقارنة بنحو 1.6% فى مايو الماضى.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب هذا الارتفاع الشهرى فى معدل التضخم، إلى ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.3%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%).

وتوقع الجارحى حدوث استقرار فى معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر ما بين 1 و1.25%.

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وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو18.75%، و19.97% على التوالى.

ويعد رفع سعر الفائدة هو الثاني خلال فترة قصيرة لا تتعدى شهرين، حيث قام المركزي برفع سعار الفائدة خلال مايو الماضى بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و 17.75% للإيداع والإقراض.

وأرجع البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى فى حدود 13% خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018.

 

 

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التحرير

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