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الهجرة ترفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من نصف مليار شخص

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مصراوي Masrawy

الهجرة ترفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من نصف مليار شخص

12:59 م الإثنين 10 يوليو 2017

الهجرة ترفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من نصف مليار شخص

بروكسل - (د ب أ):

ارتفع عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 512 مليون شخص، بسبب الهجرة بشكل رئيسي ، بحسب ما جاء في تقديرات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين.

وذكر مكتب يوروستات أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي بلغ في الأول من يناير الماضي 8ر511 مليون نسمة، مقابل 3ر510 مليون في العام السابق.

وبلغ عدد حالات المواليد والوفيات المسجلة قد تساوى في عام 2016، فإن الزيادة البالغ حجمها 5ر1 مليون نسمة تعود إلى الهجرة.

ومع وجود 8ر82 مليون نسمة في ألمانيا، تعد هي أكبر دول الاتحاد الاوروبي من حيث عدد السكان، وذلك قبل فرنسا (67 مليون نسمة) وبريطانيا (8ر65 مليون نسمة).

وسجلت لوكسمبورج والسويد ومالطا أكبر زيادة فى عدد السكان، فيما شهدت ليتوانيا ولاتفيا وكرواتيا أكبر انخفاض في أعداد السكان.

وولد حوالي 1ر5 مليون طفل في الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وسجلت إيرلندا والسويد وبريطانيا أعلى معدل للمواليد، فيما سجلت إيطاليا والبرتغال واليونان أقل معدلات ولادة في الاتحاد الأوروبي.

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