مسؤول عراقي: مقتل نحو 28 ألف داعشي في معارك التحرير

بغداد - (د ب أ):

كشف النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم الاثنين عن نجاح القوات العراقية في قتل نحو 28 ألفا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في معارك التحرير والعمليات العسكرية في العراق.

وقال الزاملي- في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي: إن "المعارك التي تخوضها القوات العراقية على مسرح العمليات العسكرية في العراق أسفرت عن مقتل نحو 28ألف من عناصر داعش بينهم 225من قادة الدعم اللوجستي و400 قائد ميداني و130 من مؤسسي الخط الأول للتنظيم في العراق".

وأضاف: "لدينا أكثر من أربعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من نحو 86 جنسية، نسبة كبيرة منهم من دول شرق آسيا وتونس والسعودية واليمن ومصر والجزائر، ودول عربية أخرى وجنسيات أوروبية، وحصلنا منهم على معلومات أمنية خطيرة تهدد دول المنطقة والعالم".

وأوضح أن "القوات العراقية في معاركها ضد داعش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة ذات المدي البعيد، ما يعكس حجم الدعم الذي يتلقاه التنظيم من الخارج، ووثائق وملفات خطيرة عن توجهاته المستقبلية، وبالتالي على دول العالم التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وليس التفرج عليه".