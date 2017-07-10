أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: مقتل نحو 28 ألف داعشي في معارك التحرير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: مقتل نحو 28 ألف داعشي في معارك التحرير

12:37 م الإثنين 10 يوليو 2017

مسؤول عراقي: مقتل نحو 28 ألف داعشي في معارك التحرير

بغداد - (د ب أ):

كشف النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم الاثنين عن نجاح القوات العراقية في قتل نحو 28 ألفا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في معارك التحرير والعمليات العسكرية في العراق.

وقال الزاملي- في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي: إن "المعارك التي تخوضها القوات العراقية على مسرح العمليات العسكرية في العراق أسفرت عن مقتل نحو 28ألف من عناصر داعش بينهم 225من قادة الدعم اللوجستي و400 قائد ميداني و130 من مؤسسي الخط الأول للتنظيم في العراق".

وأضاف: "لدينا أكثر من أربعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من نحو 86 جنسية، نسبة كبيرة منهم من دول شرق آسيا وتونس والسعودية واليمن ومصر والجزائر، ودول عربية أخرى وجنسيات أوروبية، وحصلنا منهم على معلومات أمنية خطيرة تهدد دول المنطقة والعالم".

وأوضح أن "القوات العراقية في معاركها ضد داعش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة ذات المدي البعيد، ما يعكس حجم الدعم الذي يتلقاه التنظيم من الخارج، ووثائق وملفات خطيرة عن توجهاته المستقبلية، وبالتالي على دول العالم التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وليس التفرج عليه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الانتصار في الموصل نجاح كبير لخطة البنتاجون التدريبية أيضا

    الانتصار في الموصل نجاح كبير لخطة البنتاجون التدريبية أيضا

    أخبار
  • الحكومة السورية تهنئ العراق على تحرير الموصل

    السورية تهنئ العراق على تحرير الموصل

    أخبار
  • المرصد: القوات الحكومية تحقق تقدما جديدا في ضواحي العاصمة السورية

    المرصد: القوات الحكومية تحقق تقدما جديدا في ضواحي العاصمة السورية

    أخبار
  • الطيران العراقي يقصف مواقع داعش بمحافظة الأنبار

    الطيران العراقي يقصف مواقع داعش بمحافظة الأنبار

    أخبار

إعلان

5a39666ebf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة

رئيس الوزراء: اقتربنا من إنهاء التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة

رئيس الوزراء: اقتربنا من إنهاء التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة

الحكومة تسمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها

الحكومة تسمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها

الحكومة توافق على إنشاء هيئة اقتصادية للمثلث الذهبي بالصعيد

الحكومة توافق على إنشاء هيئة اقتصادية للمثلث الذهبي بالصعيد