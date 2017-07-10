هذا هو عدد البيض اللازم تناوله يوميًا للكبار والصغار

هذا هو عدد البيض اللازم تناوله يوميًا (أرشيفية)

كتب - هشام عواض:

البيض مصدر أساسي للكالسيوم والبروتينات وهو مفيد في كثير من الحالات بحسب العديد من الدراسات البريطانية والأمريكية، إلا أن الإكثار منه يعرض الشخص لمخاطر الإصابة بعدد من الأعراض الصحية.

ومن الأعراض التي يسببها الإكثار من البيض لمرضى السكر أو من لديهم ارتفاع في مستوى الكوليسترول يمكنهم أكل عدد كبير من البيض في اليوم، بحسب موقع "dailyhealthpost".

والأفضل للحفاظ على مستوى الكوليسترول تناول صفار بيضة واحدة مع أكثر من بياض لأن الأخير هو الذي يحتوي على البروتين.

وتحذر التوصيات الغذائية من الإكثار عن تناول بيضتين يوميًا، على أكل البيض لاحتوائه على مغذيات هامة، ولا يشكّل أي خطر على الأصحاء، بل من الأفضل اتباع نظام غذائي يحتوي على بيضة يوميًا لضمان تزويد الجسم بالمغذيات الهامة، إلا أن الإكثار عن بيضتين يشكل خطر على المصابين بمرضين وهما:

السكر

أكل بيضتين يوميًا يهدد مريض السكر بمضاعفات على القلب، لكن وجدت دراسات أخرى أن أكل بيضتين يمكن أن يحسّن من مقاومة الخلايا للأنسولين، وأن الأمر يعتمد على ما يأكله المريض إلى جانب البيض من منتجات حيوانية أخرى كاللحوم والألبان.

ارتفاع الكوليسترول

يجب على الشخص التي يعاني من ارتفاع الكوليسترول، عدم تناول أكثر من 300 ملليجرام من الكوليسترول يوميًا، ونظرًا إلى أن البيضة الكبيرة تحتوي على أكثر من 100 ملليجرام من الكوليسترول سيعني تناول بيضة يومياً الحصول على ثلث الحصة اليومية، وعند تناول بيضتين في اليوم سيكون من الصعب ضبط كمية الكوليسترول التي لا ينبغي تجاوزها عند تناول أطعمة أخرى.

أما بالنسبة لمقدار عدد البيض الواجب تناوله يوميًا للأطفال، تفيد التوصيات الغذائية للأطفال بأن بإمكان الطفل بداية من عمر سنتين تناول 300 ملليجرام من الكوليسترول في اليوم الواحد، أو ما يعادل أقل قليلاً من بيضتين في اليوم. لكن يجب عدم تقديم أية أطعمة أخرى تحتوي على الكوليسترول للطفل، لذلك يُنصح بأن يكون المعدل بيضة واحدة في اليوم، مصحوبة بخيارات غذائية أخرى مثل الخبز والجبن، أو الفوكه والخضروات.