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توقف الأجهزة الخدمية بكفر الشيخ بسبب تعطل محطة كهرباء البرلس

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مصراوي Masrawy

توقف الأجهزة الخدمية بكفر الشيخ بسبب تعطل محطة كهرباء البرلس

11:36 ص الإثنين 10 يوليه 2017

توقف الأجهزة الخدمية بكفر الشيخ بسبب تعطل محطة كهرباء البرلس

محطة توليد كهرباء

كفر الشيخ - (أ. ش.أ):

توقفت جميع الأجهزة الخدمية بكفر الشيخ عن العمل، اليوم الاثنين؛ إثر تعطل محطة كهرباء البرلس بمدينة بلطيم.

وقال السيد نصر محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية: "إن 60 مخبزًا بلديًّا توقفت عن العمل بالإضافة إلى المخابز الخاصة؛ ما دفع أصحابها إلى تدبير مولدات كهربائية لتشغيل المخابز لمنع تكدس المواطنين.

وأشار إلى أن تعطل محطة الكهرباء تسبب في توقف تشغيل محطة تعبئة البوتاجاز والشاحنات المحملة بالأسطوانات الفارغة، كما توقفت جميع المطاحن التي تنتج الدقيق نظرًا لاستغراق عملية الإصلاح وقتًا طويلاً، وهي لاتزال مستمرة.

وأكد نصر، أنه يتابع عمليات الإصلاح وسرعة إعادة التيار الكهربائي، مكلفًا مدير عام بتدبير مولدات كهربائية بأقصى سرعة لتشغيل المخابز.

هذا المحتوى من

Asha

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