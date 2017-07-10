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دراسة: ثمرة برتقال يوميًا تقلل فرص الخرف بمقدار الربع

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مصراوي Masrawy

دراسة: ثمرة برتقال يوميًا تقلل فرص الخرف بمقدار الربع

11:08 ص الإثنين 10 يوليو 2017

دراسة: ثمرة برتقال يوميًا تقلل فرص الخرف بمقدار الربع

دراسة: ثمرة برتقال يوميًا تقلل فرص الخرف بمقدار ا

 

توصل دراسة طبية أجريت بجامعة "توهوكو" في اليابان، أن تناول الحمضيات مثل البرتقال، الجريب فروت أو الليمون بصورة يومية يقلل بمقدار الربع فرص الإصابة بالخرف، حيث تحتوى الحمضيات على حامض "الستريك" و "نوبليتين" الذين يعملان على إبطاء خطى تراجع كفاءة الذاكرة.

وتعد هذه الدراسة الأول من نوعها التي تتحقق من آثار استهلاك الحمضيات على أعدد كبيرة الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.

كان عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن الحمضيات يمكن أن تحمى المخ ضد الأضرار التي قد تؤدى إلى الخرف أو الألزهايمر، حيث يحتوى حمض "الستريك" على مركبات كيميائية أثبتت فعاليتها في إبطاء خطى الشيخوخة وتراجع فقدان الذاكرة في الاختبارات المعملية التي أجريت على الحيوانات.

وفي الدراسة الجديدة التي تعد الأول من نوعها التي تسعى إلى التحقق من تأثير استهلاك الحمضيات على كفاءة الذاكرة، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، تتبع العلماء أكثر من 13.000 من الرجال و النساء في منتصف العمر أو كبار السن لعدة سنوات.

ووجد أن الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات بصورة يومية كانوا أقل عرضة بنسبة 23 % للإصابة بخرف الشيخوخة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولونها لأقل من مرتين في الأسبوع .. وتأتى هذه النتائج بعد أيام من صيحات التحذير التي أطلقها الخبراء من مواجهة بريطانيا لوباء الخرف.

من ناحية أخرى، قال الباحثون في جامعة "لندن" و "ليفربول" إن إجمالي المتضررين من الخرف سيقفز إلى 60% ، بواقع 1.2 مليون في بريطانيا وحدها بحلول عام 2040 ، مؤكدين أنه بدون حملات صحية مناسبة لرفع مستوى الوعى حول كيفية الوقاية من اضطرابات المخ، يرى خبراء الصحة إمكانية تضاعف هذا الرقم إلى 1.9 مليون شخص، مقارنة بنحو 800.000 مريض حاليا.

وتنتشر حالات الخرف الجديد في بريطانيا بمعدل يزيد على 2% سنويا .

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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