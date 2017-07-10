أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مقتل شاب بالفيوم أخذًا بالثأر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل شاب بالفيوم أخذًا بالثأر

10:11 ص الإثنين 10 يوليو 2017

مقتل شاب بالفيوم أخذًا بالثأر

الفيوم – حسين فتحي:

لقي شاب مقيم ببندر مركز إطسا بمحافظة الفيوم مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالظهر، أخذًا بالثأر.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد الجبالي عبد الظاهر الجبالي مأمور مركز إطسا، بمقتل محمد شعراوي إبراهيم شعراوي، 25 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الظهر.

وأكدت تحريات الرائد عبد التواب جابر رئيس مباحث مركز إطسا، أن وراء الحادث، أيمن ثابت رجب إسماعيل، 24 سنة، عامل مقيم بقرية "دفنو"، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي "شعراوي، والعبيدية"، واتهام والد المجني عليه بقتل عنان عبد العزيز عناني، 52 سنة، العام الماضي، أحد أفراد عائلة العبيدية، واتهم فيه كل من شعراوي إبراهيم شعراوي وشقيقه محمد، والموجودان حاليًا بالسجن، وذلك بسبب الخلافات على أسبقية الري في الأراضي الواقعة بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم، أحضر فرد خرطوش وأطلق النار على المجني عليه من مسافة قصيرة، فأرداه قتيلا في الحال.

وقررت نيابة مركز إطسا، سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل والتصريح بدفنها.

تحرر المحضر رقم 4856 إداري مركز إطسا، وجرى العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميكانيكي يستغل 3 قصر في سرقة الدراجات البخارية بالأقصر

    ميكانيكي يستغل 3 قصر في سرقة الدراجات البخارية بالأقصر

    أخبار
  • أسرة عقار الأزاريطة الثاني تستغيث: 10 أيام حصار دون خدمات (صور)

    أسرة عقار الأزاريطة الثاني تستغيث: 10 أيام حصار دون خدمات (صور)

    أخبار
  • سيدة بالوادي الجديد تتهم عاطلاً بهتك عرض ابنتها المتأخرة ذهنيًا

    سيدة بالوادي الجديد تتهم عاطلاً بهتك عرض ابنتها المتأخرة ذهنيًا

    أخبار
  • ضبط أقراص مخدرة بحوزة مدان بواقعة قتل بسجن الوادي الجديد

    ضبط أقراص مخدرة بحوزة مدان بواقعة قتل بسجن الوادي الجديد

    أخبار

إعلان

3856d7ac97.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا