مقتل شاب بالفيوم أخذًا بالثأر

الفيوم – حسين فتحي:

لقي شاب مقيم ببندر مركز إطسا بمحافظة الفيوم مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالظهر، أخذًا بالثأر.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد الجبالي عبد الظاهر الجبالي مأمور مركز إطسا، بمقتل محمد شعراوي إبراهيم شعراوي، 25 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الظهر.

وأكدت تحريات الرائد عبد التواب جابر رئيس مباحث مركز إطسا، أن وراء الحادث، أيمن ثابت رجب إسماعيل، 24 سنة، عامل مقيم بقرية "دفنو"، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي "شعراوي، والعبيدية"، واتهام والد المجني عليه بقتل عنان عبد العزيز عناني، 52 سنة، العام الماضي، أحد أفراد عائلة العبيدية، واتهم فيه كل من شعراوي إبراهيم شعراوي وشقيقه محمد، والموجودان حاليًا بالسجن، وذلك بسبب الخلافات على أسبقية الري في الأراضي الواقعة بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم، أحضر فرد خرطوش وأطلق النار على المجني عليه من مسافة قصيرة، فأرداه قتيلا في الحال.

وقررت نيابة مركز إطسا، سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل والتصريح بدفنها.

تحرر المحضر رقم 4856 إداري مركز إطسا، وجرى العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.