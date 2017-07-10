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«المحافظين»: تراجع الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة التدفقات من النقد الأجنبي

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«المحافظين»: تراجع الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة التدفقات من النقد الأجنبي «المحافظين»: تراجع الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة التدفقات من النقد الأجنبي

التحرير

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قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أمين العاصمة بحب المحافظين، إن تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى فى التعاملات المصرفية بعد أن بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه، 17.8184 جنيه للشراء، و 17.9412 جنيه للبيع، جاء نتيجة زيادة التدفقات من النقد الأجنبى خلال الفترة الأخيرة جراء طرح أذون وسندات الخزانة.

وأوضح الشافعى، فى تصريح له، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تحسن فى حالة الجنيه فى السوق مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع البيانات الاقتصادية المبشرة وخطوات الاصلاح وتقليل الانفاق العام، إلى جانب تحسن المناخ الاستثمارى، وتحجيم الاستيراد وتقليل الضغط على الاحتياطى الأجنبى، مما ينذر بمزيد من التحسن سنشهده كلما اقتربنا من نهاية العام الجارى.

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وأشار  أمين العاصمة بحب المحافظين، إلى أن استمرار الأداء الجيد للجنيه سيتواصل مع نهاية العام الجارى وسنشهد مزيد من التحسن، بل التحسن بوتيرة سريعة جدًا فى النصف الثانى من 2018 مع وقف استيراد الغاز الطبيعى، وبدء إنتاج حقول الغاز المكتشفة مؤخرًا وعلى رأسها حقلى ظهر وشروق.

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التحرير

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