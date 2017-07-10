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السعودية: إصابة رجل أمن بإطلاق نار شرق المملكة

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مصراوي Masrawy

: إصابة رجل أمن بإطلاق نار شرق المملكة

09:40 ص الإثنين 10 يوليو 2017

السعودية: إصابة رجل أمن بإطلاق نار شرق المملكة

الشرطة السعودية

الرياض - (د ب أ):

 

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالسعودية اليوم الاثنين بتعرض رجل أمن لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الناطق القول إن رجل الأمن تعرض مساء أمس لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي بمحافظة القطيف شرق المملكة، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة.

وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.

يأتي هذا بعد يومين من تأكيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن الجهات الأمنية "ستحاسب كل من يحاول العبث باستقرار المملكة" وذلك خلال تقديمه واجب العزاء لوالدي رجلي أمن قتلا في "اعتداءين إرهابيين" بحي المسورة في العوامية بالقطيف.

 

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