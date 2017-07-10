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الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:15 مساءً
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز البحوث العلمية لعام 2016
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
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8 الصبح - موجة من الغضب الشديد بعد قرار إفتتاح أفلام السبكي لمهرجان السينما فى دورته الـ 39 !
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DMC
الاثنين 10 يوليو 2017 09:51 صباحاً
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