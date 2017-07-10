بالفيديو.. تعرف على فوائد وضع "الجينز" في الفريزر

كتب - هشام عواض:

الجينز من الأقمشة الأساسية في الموضة الراقية، وأصبحت السراويل الجينز أساسية لدى الشباب، وللبنات هناك إضافات مميزة من الدانتيل والشبك والتطريز، إلا أن هناك بعض المشاكل للجينز.

مع استمرار الغسل للجينز يفقد لونه وأناقته ويصير لونه باهتًا وخافتًا، لهذا السبب ينصح خبراء في مجال الأقمشة بعدم غسل هذا السروال كثيرًا، واستبدال هذا بوضعه في الفريزر، بحسب موقع "whowhatwear".

ووضع الجينز في الفريزر له عدة فوائد وهي الحفاظ على درجة لونه وحمايته من البكتيريا التي تعلق به، وأيضًا يجعل الجينز ينكمش قليلًا ويعود لمقاسه الأصلي.

وللقيام بهذه الطريقة ضع الجينز في كيس بلاستيكي، طوال اليل، وفي الصباح ستفاجئ بالنتيجة.