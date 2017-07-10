رئيس أهلي طرابلس: كنت أتوقع الفوز على الزمالك

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قال ساسي أبو عون، رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي، إن الجمهور ساهم بقوة في دفع لاعبي فريقه الذين قدموا أداء جيدا أمام الزمالك، حتى التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «عون»، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن فريقه كبير لا يهتز بسبب تلقيه هدفا مبكرا، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع الفوز على الزمالك، لثقته في لاعبي فريقه.

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وتابع، أن طموح أهلي طرابلس سينظر لآخر نقطة ممكن أن يصل إليها في البطولة، وسيلعب بقوة حتى اللحظة الأخيرة.

وتأهل أهلي طرابلس للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع مضيفه الزمالك، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة.