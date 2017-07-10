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لفظ خارج لمرتضى منصور على الهواء: «عودة الجماهير على جثتي»

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لفظ خارج لمرتضى منصور على الهواء: «عودة الجماهير على جثتي» لفظ خارج لمرتضى منصور على الهواء: «عودة الجماهير على جثتي»

التحرير

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هنأ ، رئيس ، نادي أهلي طرابلس الليبي، على تأهله لدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد مرتضى منفعلًا، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، قائلًا: «لن يدخل الجمهور للمدرجات مرة أخرى، على جثتي»، مشيرًا إلى أن التذاكر تم طرحها لجميع الجماهير، لكن النتيجة كانت للأسف توجيه الشتائم لجميع الناس».

واستخدم رئيس القلعة البيضاء، لفظًا خارجًا، مشيرًا إلى أنه جاء على لسان الجماهير، معلقًا «إيه القرف ده وإيه الوساخة دي، مين يلعب في الجو الزبالة ده».

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وودع الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة. 

بتلك النتيجة يصل الزمالك إلى النقطة السادسة في المركز الثالث ويودع المسابقة، بينما يصل أهلي طرابلس إلى 9 نقاط في المركز الثاني ويصعد إلى دور الثمانية رفقة فريق اتحاد العاصمة الجزائرى الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة.  

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التحرير

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