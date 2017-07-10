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فيديو| دفن المصريين المتوفين بـ«مقابر المسلمين» في ليبيا

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فيديو| دفن المصريين المتوفين بـ«مقابر المسلمين» في ليبيا فيديو| دفن المصريين المتوفين بـ«مقابر المسلمين» في ليبيا

التحرير

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قال بهاء الكواش، مدير الإعلام بالهلال الأحمر الليبي، إنه تم العثور على 13 جثة في الصحراء الليبية، على مسافة كبيرة تصل 67 كيلومترًا، وبعدها بمسافة تم العثور على 6 جثث أخرى، وإنه تم العثور على 7 مستندات شخصية بحوزة 7 أشخاص فقط، منها صورة لطفلة مع إحدى الجثث.

وذكر الكواش، في مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، الذي يُبث عبر فضائية «النهار»، أن أغلب الجثث وجدت في منطقة وادي علي بالقرب من مدينة طبرق، في صحراء ليبيا الشرقية، مضيفًا أنه تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة ودفنهم فى مقابر المسلمين فى طبرق، مرجحًا أنه تم أخذ عينات منهم لسهولة التعرف عليهم، إذ إن دور الهلال الأحمر يقتصر على نقل هذه الجثث للمستشفى.

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