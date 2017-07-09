هيثم فاروق: لا يوجد لاعب بالزمالك يستحق ارتداء الفانلة البيضاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال هيثم فاروق، محلل قناة beIN SPORTS، إنه غير حزين على خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض لا يتسحقون الحزن عليهم، ولا يستحقون هذا الجمهور الذي يساندهم.

وأضاف «فاروق»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي للمباراة، أن اللاعبين لا يقدرون المسؤولية منذ الجولة الأولى بالبطولة، ولا يوجد لاعب يستحق ارتداء الفانلة البيضاء، باستثناء الشناوي رغم تحمله جزء كبير من الهدف الثاني الذي دخل مرماه.

شاهد أيضا

وودع الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة.

ورفع الزمالك بهذه رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثالث ويودع المسابقة، بينما يصل أهلي طرابلس إلى 9 نقاط في المركز الثاني ويصعد إلى دور الثمانية رفقة فريق اتحاد العاصمة الجزائرى الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة.