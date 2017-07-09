محافظ أسوان: تخفيض القيمة الإيجارية لمستحقي «إسكان الأوقاف»

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أعلن محافظ أسوان، مجدي حجازي، تخفيض القيمة الإيجارية الشهرية لمستحقي إسكان الأوقاف، المقام بمنطقة الصداقة من 400 جنيه لتتراوح ما بين 220 إلى 280 جنيها، وفقا للأدوار السكنية المخصصة للحاجزين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مع مستحقي وحدات إسكان الأوقاف أمام مبنى المحافظة.

أكد حجازي، للمستحقين أنه بالرغم من أن دور المحافظة كان يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية وتوصيل المرافق الأساسية لها وتنسيق الموقع العام، إلا أنه يعتبر نفسه بمثابة المحامي الذى يدافع عن حقوق مستحقي الوحدات السكنية بمشروع الأوقاف، ما دفعه للتواصل بشكل مستمر مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية، وجميع المسئولين، إذ أنه عقد أكثر من لقاء بالقاهرة للتفاوض بشأن تحديد القيمة الإيجارية، كان آخرها في رمضان الماضي، حيث استمر النقاش لأكثر من ساعتين، وأثمر عن تخفيض القيمة الإيجارية الشهرية من 400 جنيه لتتراوح ما بين 220 إلى 280 جنيها وفقا للأدوار.

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وأوضح أن هناك شروطا وضوابط وقوانين ثابتة لدى الهيئة العامة للأوقاف تعممها على مختلف المشروعات، التي تنفذها على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالإيجار ونسبة الزيادة السنوية له.

وطالب محافظ أسوان، المستحقين بضرورة التوجه لفرع الهيئة بأسوان، لإنهاء إجراءات التعاقد والارتكان في ذلك إلى المميزات التي تحققت لهم بالحصول على الوحدة السكنية بمشروع الأوقاف، خاصة أنه تقدم لها الآلاف، لكن حالفهم التوفيق في الحصول عليها ضمن 4920 وحدة، بناءً على القرعة العلنية التي تم إجراءها فى الفترة من 6 إلى 16 مايو الماضي بالمسرح الصيفي في أجواء من الشفافية والوضوح والنزاهة الكاملة، وبحضور المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة.

وتابع أن المحافظة سلمت، في أول يونيو الماضي، فرع هيئة الأوقاف جميع كشوف أسماء المستحقين بشقق إسكان الأوقاف، التي تتضمن أرقام الشقق والعمارات المخصصة لهم، حيث سيتولى فرع الهيئة جميع الإجراءات اللازمة في تسليم الوحدات السكنية بالتعاقد والتخصيص و تركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.