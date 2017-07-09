تخفيض القيمة الإيجارية لمستحقي إسكان الأوقاف بأسوان

أسوان - أ ش أ:

أعلن محافظ أسوان مجدى حجازي، تخفيض القيمة الإيجارية الشهرية لمستحقي إسكان الأوقاف المقام بمنطقة الصداقة من 400 جنيه لتتراوح ما بين 220 إلى 280 جنيهًا، وفقًا للأدوار السكنية المخصصة للحاجزين.

وأكد حجازي - جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأحد مع مستحقي وحدات إسكان الأوقاف - أن دور المحافظة يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية وتوصيل المرافق الأساسية لها وتنسيق الموقع العام، إلا أنه لفت إلى دوره في التواصل مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية تستهدف التفاوض بشأن تحديد القيمة الإيجارية.

وطالب حجازي، المستحقين بضرورة التوجه لفرع الهيئة بأسوان لإنهاء إجراءات التعاقد في المشروع - الذي يضم 4920 وحدة - مشيرًا إلى أن المحافظة سلمت في الأول من يونيو الماضي فرع هيئة الأوقاف جميع كشوف المستحقين بشقق الإسكان متضمنة أرقام الشقق والعمارات المخصصة لهم؛ ويتولى فرع الهيئة جميع الإجراءات اللازمة بتسليم الوحدات السكنية بالتعاقد والتخصيص وتركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.

يذكر أن مطالب المستحقين لشقق إسكان الأوقاف، ركزت على تخفيض نسبة الـ10% التي سيتم تحصيلها كزيادة سنوية على الإيجار الشهرى، واعتبار الألف جنية قيمة جدية الحجز - التي تم سدادها في عام 2008 - ضمن قيمة المقدم الذي ستقوم الهيئة بتحصيله عند التعاقد، فضلاً عن آلية وشروط التجديد السنوي بين المنتفع وفرع الهيئة بأسوان.​