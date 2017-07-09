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الإسكان: «محدش هياخد وحدة سكنية مش من حقه»

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الإسكان: «محدش هياخد وحدة سكنية مش من حقه» الإسكان: «محدش هياخد وحدة سكنية مش من حقه»

التحرير

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قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، إن الدولة لديها اهتمام كبير جدًا بالشقق السكنية وتطوير العشوائيات في كل محافظات ، خاصة في محافظة بورسعيد، موضحا أن بعض الأهالي اشتكوا من عدم توفير مأوى لهم، وهو على علم بذلك.

أضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «TEN»، أنه وردت للوزارة بعض الشكاوى من أهالي عزبة أبو عوف ببورسعيد، بأنه تم هدم المساكن الخاصة بهم، ولم يتم توفير شقق سكنية لهم حتى الآن، موضحًا أنه يتم دراسة أوراقهم أكثر من مرة.

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تابع: «اللي ليه حق هياخده، ومحدش هياخد وحدة سكنية من الدولة مش من حقه»، موضحًا أنه يتواصل مع المحافظة لحل الأزمة، مناشدًا كل المواطنين الذين يعانون من المشاكل المشابهة لذلك التقدم بتظلم في مكتب تطوير المناطق العشوائية في مدينة نصر.

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التحرير

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