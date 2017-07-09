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«التموين»: ندعم رغيف العيش سنويًا بـ6 مليارات جنيه

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«التموين»: ندعم رغيف العيش سنويًا بـ6 مليارات جنيه «التموين»: ندعم رغيف العيش سنويًا بـ6 مليارات جنيه

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن الوزارة تعمل على ضبط الأداء بمنظومة الدعم، موضحًا أن «الدولة تدعم رغيف العيش سنويًا بـ6 مليارات جنيه، لكن هناك جشع من بعض أصحاب المخابز ويخدعون المواطنين ويستغلونهم في حصتهم من الخبز».

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن المواطن المصري له 5 أرغفة من الخبز مدعمة من الدولة، وفي حالة توفير جزء من هذا الخبز يستطيع الحصول بنقاط الخبز الباقية على بعض السلع التي تُعرض في المنافذ التموينية.

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وأشار إلى أن أصحاب المخابز لا يحق لهم التدخل في نقاط الخبز، وهذا مجرم قانونًا، إذ يخدعون المواطنين ويحصلون على النقاط الزائدة في نقاط الخبز، وتم ضبط مخالفات في هذا الشأن.

وأوضح متحدث التموين، أن الوزارة لا تتستر على فساد من أي نوع، متابعًا: «يجب على المواطنين التواصل معنا، عاوزين نحقق استفادة للجميع، حيث دعم الدولة الغذاء اقترب من دعم الوقود».

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التحرير

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