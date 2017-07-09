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والدا الطفل البريطاني تشارلي يطلبان السماح لهما بتلقي العلاج في أمريك

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مصراوي Masrawy

والدا الطفل البريطاني تشارلي يطلبان السماح لهما بتلقي العلاج في أمريك

09:27 م الأحد 09 يوليو 2017

والدا الطفل البريطاني تشارلي يطلبان السماح لهما بتلقي العلاج في أمريك

مستشفى جريت أورموند ستريت

لندن - (د ب أ):

قدم والدا الطفل تشارلي جارد، 11 شهرًا، عريضة إلى المستشفى، التي تتولى علاج الطفل المريض في لندن، اليوم الأحد، ودعت العريضة الأطباء إلى السماح لهما باصطحاب ابنهما إلى الولايات المتحدة لتلقي علاج تجريبي.

وسلم الأبوان كريس جارد وكوني ياتس، بصحبة العشرات من داعميهما، عريضة ذكرا أن 350 ألف شخص وقعوا عليها إلى مستشفى "جريت أورموند ستريت".

وطلب المستشفى، أمس الأول الجمعة، من المحكمة العليا إعادة فحص الحالة لدراسة وجود أدلة جديدة محتملة، لكن المستشفى ذكر أن وجهة نظر أطبائه لم تتغير.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلسة استماع، غد الإثنين.

وكان جارد وياتس ناشدا من قبل كي تتدخل في القضية لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضت.

وقالت ماي أمام البرلمان، الأربعاء الماضي: "أنا واثقة من أن مستشفى (جريت أورموند ستريت) درست، وستدرس دائما أي اقتراحات أو معلومات جديدة يتم تقديمها تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طفل مصاب بمرض خطير".

ويعاني الطفل، تشارلي جارد، المعروف على نطاق واسع بالطفل "تشارلي" من حالة نادرة، تسبب ضعف العضلات تدريجيا وتلف في المخ.

وقرر الأطباء المتخصصون في المستشفى من قبل أن العلاج الذي تقترح أمريكا تقديمه للطفل علاج تجريبي ولن يفيد، وأنه يجب فصل أجهزة دعم الحياة عن الطفل.

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