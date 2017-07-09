أسامة هيكل: ينبغي فرض حظر طيران على قطر واللجوء لمجلس الأمن

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طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبات اقتصادية على قطر، عن طريق غلق الموانئ على السفن القطرية، وحظر الطيران وهو ما سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على الدوحة.

وأضاف هيكل، في تصريحات لبرنامج «بصراحة»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «يجب اللجوء لمجلس الأمن لأنه مكلف بالتعاون مع هذه القضايا بشكل جيد، كما أننا نمتلك الأدلة والمستندات».

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وتابع: «الوقت ليس في صالحنا ولازم نعمل إجراء ونخلق ضغط خارجي لأن النظام القطري داعم للإرهاب، مشكلتنا أننا مش قادرين نعبر عن قضيتنا دوليًا، ومحتاجين نقف على رجلينا عشان نبقى دولة حقيقية».