وزير النقل لـ«التحرير»: الركاب هما اللي هيطلبوا زيادة تذكرة المترو

التحرير

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نفى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ما تردد عن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100% خلال عام 2018، ليصل إلى 4 جنيهات للواحدة، لافتًا إلى أن الحكومة لم ترفع سعر تذكرة المترو أو قطارات السكة الحديد بعد رفع أسعار المحروقات، وتحملت تكلفة الزيادة.

وقال عرفات في تصريحات لـ«التحرير»: «إن رفع تذكرة المترو ليس واردًا الآن، ولكن مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة سيطلب الراكب والمواطن بنفسه بتحريك سعر التذكرة نتيجة مستوى الخدمة»، واستطرد: «هنضيف حوالي 70 كيلومترا لخط سير المترو في الثلاث سنوات المقبلة».

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وتابع «عرفات»، أنه قد تم تخفيض الدعم في شهر مارس الماضي، ولم نفرض زيادة في أسعار التذكرة، موضحًا: «هناك فرق كبير بين رفع السعر أو تخفيض الدعم، إلا أن زيادة أسعار الكهرباء وزيادة المرتبات قد تمتص جزءا من هذا التخفيض».

وشدد «عرفات» على أن سعر التذكرة الحالي هو جنيهان فقط وسيظل ثابتًا كما هو، إلا أنه في نهاية عام 2018 ومع الانتهاء من المحطات في الخطين الثالث والرابع سيكون سعر التذكرة وفقا لعدد المحطات التي يمر بها الراكب.