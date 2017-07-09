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لنقص الاشتراطات.. غلق 120 منشأة غذائية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

لنقص الاشتراطات.. غلق 120 منشأة غذائية في الدقهلية

08:11 م الأحد 09 يوليه 2017

لنقص الاشتراطات.. غلق 120 منشأة غذائية في الدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، مساء اليوم الأحد، غلق 120 منشأة غذائية بنطاق الدقهلية لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات، وذلك فضلاً عن إعدام 5521 كيلو أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات مخالفة للمواصفات الصحية.

جاء قرار المحافظ عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملات التي نفذتها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، واستهدف محال بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والأسماك ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحملة سحبت 282 عينة أغذية متنوعة، وحررت 175 محضرًا، ضمن حملات شملت المرور على 416 منشأة.

وفي السياق، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار جهود مديرية الصحة في التفتيش على مختلف المنشآت ومحال الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، للتأكد من تطبيق القانون الرادع للمخالفين.

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