صراع إسباني إيطالي لضم مانولاس من روما

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قال إيونيس إيفانجيلوبولوس، أحد وكلاء اللاعبين، إن هناك اهتماما كبيرا من عدة أندية أوروبية، بأحد لاعبيه.

وأكد إيفانجيلوبولوس خلال تصريحاته مع شبكة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة الإسباني أحد أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بضم كوستاس مانولاس، مدافع نادي روما الإيطالي، مشيرًا إلى أن مانولاس رفض عرض من فريق زينت الروسي، وأن هناك خيارات أخرى كإنتر ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة".

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وأضاف "إنتر ميلان قد يكون خيارًا مثيرًا للاهتمام، ولكن هناك أيضًا برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، لكن يتبقى عامان في العقد مع روما".