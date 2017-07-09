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​"المحامين" تُحقق في 230 حالة تزوير بالعرائض والأختام

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مصراوي Masrawy

​"المحامين" تُحقق في 230 حالة تزوير بالعرائض والأختام

07:59 م الأحد 09 يوليو 2017

كتبت - هاجر حسني:

بدأت الشؤون القانونية بنقابة المحامين العامة، في إجراء التحقيقات مع المحاميات والمحامين الذين ثبت تقديمهم أوراق مزورة ليس لها أصول في أي جهة رسمية، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017.

وقال طلعت البدري، المشرف العام لأعمال نقابة المحامين، إنه تم التحقيق مع 30 حالة مزورة في العرائض والدعاوى حتى الآن، مع استمرار جلسات التحقيق مع العديد أيضًا من تلك الحالات بهذا الصدد.

وأشار البدري إلى الرأي العام الذي اجتمع عليه المحامين أثناء التحقيق بأنهم قدموا أوراق سليمة ينقصها فقط بعض الأوراق المطلوبة أثناء التجديد أو تعديل القيد، للموظف المختص وأنه استكمل باقي الأوراق عن طريقه بأوراق مزورة.

وأوضح أنه تم اكتشاف أيضا أكثر من 200 حالة تزوير بالأختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدي الشروط المطلوبة للحصول على كارنية 2017 مما أدى إلى حظر أسماء هؤلاء المحامين، حيث أكدوا أن الأوراق منقوصة بعض الشروط وليست مزورة.

ونوه إلى أنه يمكن إعادتهم مرة أخرى بإحضار أوراق صحيحة، وإذا ثبت العكس سيتم توقيع مجازاة عليهم حرصًا على سير النقابة في الاتجاة الصحيح حتي يحصل كل ذي حق حقه.

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