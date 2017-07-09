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وزير الآثار يهدي مطران دير سانت كاترين نسخة مقلدة من العهدة النبوية

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار يهدي مطران دير سانت كاترين نسخة مقلدة من العهدة النبوية

07:37 م الأحد 09 يوليو 2017

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كتبت-نسمة فرج:

أهدى خالد العناني، وزير الآثار، الأنبا دمتري دميانوس، مطران دير سانت كاترين، نسخة مقلدة من العهدة النبوية والتي تمثل عهد أمان من الرسول عليه الصلاة والسلام لسكان الدير وكهنته.

كما أهدى العناني للأنبا نموذج لعلامة العنخ (مفتاح الحياة) وهو رمز الحياة الأبدية عند قدماء المصريين، ونسخة من كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها" بالإضافة إلى

ورحب "دميانوس"، بالدعوة التي وجهها له وزير الآثار لحضور الوقفة التي تنظمها الوزارة مساء اليوم بالشموع أمام سبيل محمد على بشارع المعز حدادا على أرواح شهداء الوطن وضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أول أمس بمدينة رفح، وذلك على هامش افتتاح ثلاثة مباني أثرية بالشارع وهي قاعة محب الدين أبو الطيب وسبيل خسرو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالأنبا، اليوم الأحد، وأكد الأنبا حضوره للمشاركة بالوقفة معربًا عن حزنه الشديد لوقع الحادث الإرهابي وقدم تعازيه لجموع الشعب المصري، متمنيا من الله أن ينتهي الإرهاب بمصر في أقرب وقت باعتبارها بلده الثاني.

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