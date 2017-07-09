أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء: إرسال العقود الخاصة بمشروع الضبعة لمجلس الدولة لمراجعتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء: إرسال العقود الخاصة بمشروع الضبعة لمجلس الدولة لمراجعتها

06:52 م الأحد 09 يوليه 2017

وزير الكهرباء: إرسال العقود الخاصة بمشروع الضبعة لمجلس الدولة لمراجعتها

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم العديد من المشروعات القومية الخاصة وتقوية الشبكة النقل والجهود الفائقة وشبكات التوزيع علاوة علي متابعة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات المنشأة ببني سويف والبرلس، مشيرا الى توقيع أربعة عقود بالأحرف الأولي خاصة بمشروع الضبعة النووي.

وأشار الوزير- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - إلى أنه في مايو المقبل سيدخل الشبكة الكهربائية حوالي 14800 ميجاوات جديدة، علاوة علي انشاء محطات العمل بالفحم ومضاعفة القدرة الشبكة الكهربائية ،لافتا الي أنه خلال اليومين الماضيين ونتيجة شدة الحرارة استخدمنا 30400 ميحاوات بزيادة عن العام الماضي حوالي ألف ميجاوات ولدينا احتياطي من الكهرباء ونعمل علي دخول محطات جديدة ويمكن للمصانع تستخدم تلك الكهرباء، ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك علي الاطلاق، لافتا إلى ان الانتهاء من مشروعات الطاقة مع سيمنز سيوفر 1.3 مليار دولار سنويا من قيمة فاتورة الوقود .

وعن محطة الضبعة النووية، قال إنه يتم حاليا استكمال بعض الاجراءات القانونية في عقود محطة الضبعة، بالإضافة الى أنه تم مراجعة عقدين بصورة نهائيا بمجلس الدولة، ويتم حاليا ترجمة العقدين الآخرين ليتم إرسالهما لمجلس الدولة لمراجعتهما .

وكشف الوزير عن انشاء لنقل الكهرباء بطول 2000 كيلو متر لعمل شبكة قوية لتصبح محطة لتداول الطاقة، مضيفا أن استهلاك المؤسسات الحكومية يبلغ 4% من الكهرباء فيما تستهلك المنازل 47%‏ ، مؤكد أننا لن نترك حقوقنا وسنعمل على استكمال جمع مستحقاتنا من الوزارات.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعين مع رئيس الوزراء أمس الأول لمناقشة التقدم في المشروعات المختلفة التي تنفذها الوزراء، وكذلك الانتهاء من المحطات لكهربائية وتقوية شبكات النقل، وشبكات التوزيع، لافتا إلى وجود مشاكل في زيادة الأحمال ببعض المحطات كما تم خلال الاجتماع بحث المشروعات ومعدل التقدم فيها.

وقال الدكتور محمد شاكر إنه ناقش مع وزير الدولة الياباني بحضور رئيس الوزراء، إنشاء محطة انتاج الطاقة بالفحم التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك عروضا من بعض الدول وتم تعيين خبير بلجيكي لمناقشة العروض واختيار الأفضل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يستقبل وزير الاقتصاد الياباني لتعزير التعاون بين البلدين

    رئيس الوزراء يستقبل وزير الاقتصاد الياباني لتعزير التعاون بين البلدين

    أخبار
  • تنسيقية

    تنسيقية "المؤسسات الصحفية" تعقد أولى اجتماعتها اليوم

    أخبار
  • كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟

    كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟

    أخبار
  • كيف تحسب استهلاك أجهزتك من الكهرباء؟

    كيف تحسب استهلاك أجهزتك من الكهرباء؟

    أخبار

إعلان

a2c4604b99.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات