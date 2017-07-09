ترامب: بوتين نفى تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، حول اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وغرد ترامب اليوم قائلاً: "ضغطت بقوة مرتين على الرئيس بوتين حول التدخل الروسي في انتخاباتنا، وقد نفى ذلك بشدة. لقد أبديت رأيي بالفعل".

وكان الرئيسان قد اجتمعا للمرة الأولى، أمس الأول الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج، وبعد ذلك أكد بوتين على أن ترامب مقتنع بنفي الرئيس الروسي تدخل بلاده في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

كانت هيئات استخباراتية أمريكية قد أكدت مرارًا على أن مسؤولين روس قاموا بعمليات قرصنة ضد الحزب الديمقراطي الذي عانى من تسريبات لوثائق داخلية تسببت في إحراج مرشحة الحزب هيلاري كلينتون قبل خسارتها المفاجئة في انتخابات نوفمبر.

وكان ترامب قد أعاد التأكيد على أن روسيا ربما تكون وراء ذلك التدخل، مشيرًا إلى أن دولا أخرى ربما تكون متورطة.

وقال بوتين، في تعليقات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، أمس السبت: "ليس هناك سبب يدعو إلى النظر في تدخل روسيا بالعملية الانتخابية الأمريكية.. نحن لم نتدخل".