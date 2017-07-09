وزير الثقافة: حرية الإعلام لا تستقيم دون مسئولية وطنية

كتب- محمد قاسم:

كرمت جامعة عين شمس، اليوم الأحد، وزير الثقافة، حلمي النمنم، خلال فاعليات مهرجان الانتاج الاعلامي، لقسم الاتصال وعلوم الاعلام؛ لعرض مشاريع تخرج الدفعة 17 لطلاب القسم.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية الأيام الماضية.

وأكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، على تميز المشروعات التي أعدها الطلاب، لافتا إلى أن تميزهم يجعل من الإسراع بتحويل قسم الإعلام إلى كلية مستقلة ضرورة ملحة.

كما أثنى النمنم، على اختيار شعار المهرجان "إعلام حر ومسئول" نظرًا لأهمية الارتباط بين الحرية والمسئولية فالحرية لا تستقيم دون مسئولية اجتماعية ووطنية -بحسب وصفه.

وأهدت الجامعة لوزير الثقافة درع الجامعة العام، لرعاية مهرجان طلاب الإعلام ومشاريع تخرجهم.

جاء ذلك على هامش حفل نظمته جامعة عين شمس، لخريجي قسم الاتصال وعلوم الإعلام؛ لعرض مشاريع تخرج الأقسام الثلاثة "إذاعة وتليفزيون، وعلاقات عامة، صحافة".

وشمل المهرجان عرض مشروعات التخرج البالغ عددها 23 عملا إعلاميا، بحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية.