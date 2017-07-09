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الداخلية: ضبط 1251 قضية مخدرات و1197متهمًا خلال أسبوعين

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 1251 قضية مخدرات و1197متهمًا خلال أسبوعين

05:49 م الأحد 09 يوليه 2017

الداخلية: ضبط 1251 قضية مخدرات و1197متهمًا خلال أسبوعين

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن، في ضبط (1251) قضية " اتجار وتعاطي في المواد المخدرة "بلغ عدد المتهمين فيها (1197) متهمًا خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجين عن القانون مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 17/6/2017 حتى 30/6/2017 عن ضبط (1251) قضية " اتجار وتعاطي في المواد المخدرة "بلغ عدد المتهمين فيها (1197) متهماً، و( بندقية ألماني، وبندقية آلي أنفيلد، وبندقية خرطوش، و 81 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و2 خزينة أسلحة نارية، و3 قطع سلاح أبيض)، كما تم ضبط 15 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة، و 11فرد محلي الصنع، 41 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة).

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

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