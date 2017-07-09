الإجراءات والمستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز

شيماء مصطفى

شهد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بدلًا من البنزين إقبالا كبيرا من المواطنين، بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، ليصبح سعر لتر بنزين 92 خمس جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه، وتتمثل المستندات المطلوبة في التالي:

-صورتين من رخصة السيارة

-صورتين من بطاقة الرقم القومي

-إيصال مياه أو نور أو تليفون لمنزل صاحب السيارة

-ضامن من الدرجة الأولى، وبطاقته

وتتكون عملية التحويل من أسطوانة الغاز، منظم الضغط، الخـــلاط، جهاز الحقن، مفتاح التحويل، صمام الملء (بلف الشحن)، صمام الغاز، صمام البنزين.

وتتراوح تكلفة التحويل بين 8200 إلى 8500 جنيه، باختلاف أسطوانة الغاز، ويمكن دفع قيمتها بالتقسيط.

ويتم التحويل من خلال شركات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز، وعناوينها الرئيسية كالتالي:

1)شركة العربية للغاز

11 شارع الأندلس، هليوبلس، القاهرة

رقم التليفون: 24548070

2)شركة كارجاس

مربع 312شارع اللواء محمد ابراهيم الشيخ، الماظة، القاهرة

رقم التليفون: 22917237

3)شركة غازتك

القطاع الأول من أول ش التسعين بجانب مول مركز المدينة التجاري، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة

رقم التليفون: 25034100

4)شركة ماستر جاس

262 شارع السودان، المهندسين

33455469

5)شركة الغاز الطبيعي للسيارات

68 عمارات رابعة الاستثمارية، أول شارع عباس العقاد، بعد مسجد الحق، مدينة نصر

24140220

المصدر : الوطن

شبكةعيونالإخبارية

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