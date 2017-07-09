أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الإجراءات والمستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز

Google+ Print
الإجراءات والمستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز الإجراءات والمستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز

شهد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بدلًا من البنزين إقبالا كبيرا من المواطنين، بعد قرار رفع الوقود، ليصبح سعر لتر بنزين 92 خمس جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه، وتتمثل المستندات المطلوبة في التالي:

-صورتين من رخصة السيارة

-صورتين من بطاقة الرقم القومي

-إيصال مياه أو نور أو تليفون لمنزل صاحب السيارة

-ضامن من الدرجة الأولى، وبطاقته

وتتكون عملية التحويل من أسطوانة الغاز، منظم الضغط، الخـــلاط، جهاز الحقن، مفتاح التحويل، صمام الملء (بلف الشحن)، صمام الغاز، صمام البنزين.

وتتراوح تكلفة التحويل بين 8200 إلى 8500 جنيه، باختلاف أسطوانة الغاز، ويمكن دفع قيمتها بالتقسيط.

ويتم التحويل من خلال شركات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز، وعناوينها الرئيسية كالتالي:

1)شركة العربية للغاز

11 شارع الأندلس، هليوبلس، القاهرة

رقم التليفون: 24548070

 

2)شركة كارجاس

مربع 312شارع اللواء محمد ابراهيم الشيخ، الماظة،  القاهرة

رقم التليفون: 22917237

 

3)شركة غازتك

القطاع الأول من أول ش التسعين بجانب مول مركز المدينة التجاري،  التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة                      

رقم التليفون: 25034100

 

4)شركة ماستر جاس

262 شارع السودان، المهندسين

33455469

 

5)شركة الغاز الطبيعي للسيارات

68 عمارات رابعة الاستثمارية، أول شارع عباس العقاد، بعد مسجد الحق، مدينة نصر

24140220

 

المصدر : الوطن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017