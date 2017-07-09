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«القومي للمرأة» ينظم برنامجًا تدريبًا لتوعية المشاركات بالانتخابات المحلية والرئاسية

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«القومي للمرأة» ينظم برنامجًا تدريبًا لتوعية المشاركات بالانتخابات المحلية والرئاسية «القومي للمرأة» ينظم برنامجًا تدريبًا لتوعية المشاركات بالانتخابات المحلية والرئاسية

التحرير

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ينظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر "IFES" برنامج تدريبى تحت عنوان "مقدمة عن العملية الانتخابية لفروع المجلس القومي للمرأة"، غدًا الإثنين، على أن يستمر عمله على مدار ثلاثة أيام.

يستهدف البرنامج تمكين وبناء قدرات مقررات فروع المجلس بالمحافظات على رفع الوعي بأهمية دمج المرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، ولا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية والمحلية المُقبلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن مقررات فروع المجلس هن أذرع المجلس فى جميع محافظات الجمهورية، وهن حلقة الوصل بين المجلس وجميع السيدات بالقرى والنجوع لنقل وتوصيل رسالة المجلس لجميع محافظات الجمهورية، ومن هنا تأتى أهمية هذا البرنامج التدريبى فى نشر الوعى بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية بجميع مراحلها سواء مرشحة أو ناخبة.

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من جانبه، أكد هيرمان تيل رئيس مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في على أهمية دعم دور المرأة في العملية الانتخابية، وأن المؤسسة يسعدها إستمرار التعاون والتنسيق مع المجلس من أجل تمكين سيدات مصر من المشاركة الفعالة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

يتضمن البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها الآليات القانونية الدولية والإقليمية والمعايير المتبعة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، و الإطار القانوني للانتخابات وتمكين المرأة، وتمثيل المرأة بالنظم الانتخابية، وتوعية الناخبين وتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحملات الانتخابية، ومتابعة العملية الانتخابية، بالاضافة الى تقديم نموذج محاكاة ليوم الاقتراع، و تعزيز المشاركة الانتخابية من خلال أساليب الدعوة وبناء التحالفات.

يحاضر خلال البرنامج التدريبى الاستاذة سناء السعيد عضوة المجلس، والسيد هيرمان تيل، رئيس المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر، والدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس، واللواء محمد رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية، والدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ومجموعه من الخبراء والمتخصصين من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر.

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التحرير

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