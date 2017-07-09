صور| مدير أمن سوهاج يتفقد تمركزات المدرعات وخدمات الكنائس

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تفقد اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير، ومدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية اليوم الأحد، أهم الخدمات الأمنية والحيوية وتمركزات المدرعات بالأمن المركزي وقوات الأمن وخدمات الأديرة والكنائس؛ وذلك بمناسبة قرب الاحتفالات المقامة والمستمرة بالدير الأبيض دائرة مركز سوهاج.

واستقل خلال الجولة أحد المدرعات، وتقابل مع قواتها، وتناقش معهم عن عدد ساعات تشغيلهم، ومدى يقظتهم للتصدي لأي خطر في الظروف الأمنية الراهنة.

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وفي نهاية الجولة تفقد مدير الأمن أهم الخدمات المعينة على محيط الأديرة والكنائس والنقاط الأمنية المؤدية إليها وتم مناقشة الاحتياجات الفعلية من الضباط والقوات والأجهزة والسيارات، وأهم النقاط المطلوب تأمينها خلال فترة الاحتفال للخروج بالمظهر المشرف أمام الزائرين وإحكام السيطرة الأمنية في أثناء فترة الخدمة.