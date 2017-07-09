جيروزاليم بوست: زيارة عباس لمصر تأتي وسط تقاربها مع حماس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

التقي محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بعد أن وصل القاهرة أمس السبت في زيارة رسمية التقى خلالها عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعقبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على الأمر بقولها إن "لقاءات عباس تمحورت حول القضية الفلسطينية، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ودعم رام الله لحرب مصر على الإرهاب، خاصة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استشهد فيها عدد من الجنود".

شاهد أيضا

وأضافت أن الزيارة تأتي للتأكيد على قوة العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومصر؛ على خلفية التقارب المتزايد بين حماس والقاهرة، وتصاعد الخلافات بين غزة ورام الله، حيث أوقفت الأخيرة تحويل الأموال للبنوك المصرية، الأمر الذي تسبب في توقف القاهرة عن إمداد القطاع بالكهرباء.

ويرافق عباس في الزيارة كل من المتحدث الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، وعزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح، ومجدي الخالدي المستشار السياسي لعباس، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وتأتي زيارته في ختام جولته الخارجية التي بدأت الأسبوع الماضي وشملت أثيوبيا وفرنسا وتونس.